Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: POL-HWI: Durch Brand entdeckte Indoorplantage in einer Kleingartenanlage

Wismar (ots)

Am 25.01.2020 ereignete sich aus bisher unklarer Ursache gegen 17:00 Uhr ein Brand in der Kleingartenanlage "Dorstein" in Wismar. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden in der Laube elf Cannabispflanzen und Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln beschlagnahmt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Es entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000EUR. Gegen den Besitzer der Laube wird wegen unerlaubter Herstellung von Betäubungsmitteln und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Nils Horn PI Wismar

