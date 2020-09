Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfälle am Stauende; Medizinischer Notfall - Beifahrer verhindert Schlimmeres

Delmenhorst (ots)

A1, Bereich Stadt Lohne: 2 Verkehrsunfälle am Stauende

Am Freitagmittag, 18.09.2020, ( 12:15 Uhr und 13:30 Uhr ), kam es auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Lohne zu 2 Auffahrunfällen. Bedingt durch Reiseverkehr und eine Baustelle stockte der Verkehr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage. Hier eigneten sich zwei Auffahrunfälle, an dem insgesamt 6 Pkw beteiligt waren. 2 Personen wurden leicht verletzt, 1 Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

A1, FR Osnabrück, zwischen den AS Brinkum und Stuhr: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Ein 53-Jähriger aus dem Ammerland erlitt am Freitag, 18.09.2020, 16:40 Uhr, während der Fahrt einen Krampfanfall. Daraufhin kam dieser auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr mit seinem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Eingreifen des 53-jährigen Mitfahrers konnte Schlimmeres verhindert werden, so dass der Transporter nach dem Touchieren der Schutzplanke auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro. Der Führer des Transporters wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung seines Krampfes in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Neben der Autobahnpolizei und dem Rettungsdienst des Landkreises Diepholz war die Feuerwehr Brinkum noch mit im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell