Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigungen in Dötlingen und Ganderkesee

Delmenhorst

Dötlingen: Sachbeschädigung durch Graffiti

In den Tagen vor dem 18.09.20 wird in Dötlingen im Jasminweg das Wartehäuschen der dortigen Bushaltestelle durch Graffiti beschädigt. Unbekannte Täter beschmieren das Häuschen derart, dass die Reinigung der Außenwände ca. 2000,- Euro kosten wird. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Nummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Ganderkesee: Sachbeschädigung an acht PKW

In der Nacht von Freitag, 18.09.2020 auf Samstag, 19.09.2020, im ungefähren Zeitraum von 21.00 - 01.30 Uhr, werden im Helmut Denker Weg, Ganderkesee, insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter zerstören an jedem dieser geparkten Fahrzeuge zumindest einen Außenspiegel. Insgesamt entsteht hier ein Schaden von etwa 3000,- Euro. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen ( 04431-941115 ) in Verbindung.

