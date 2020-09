Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mobile Radaranlage in Elsfleth beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstag, 19. September 2020, gegen 03:20 Uhr, eine mobile Radaranlage, die an der Straße Niederhörne (L 864) in Elsfleth abgestellt war.

Die Anlage wurde mit pinker Graffitifarbe besprüht und zwei Scheiben wurden eingeschlagen.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell