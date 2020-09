Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, dem 18.09.2020 kam es gegen 14:50 Uhr auf der Dwostraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst bog aus der Brechtstraße kommend nach links in die Dwostraße ein, um in Richtung Stedinger Straße zu fahren. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden Pkw einer 48-jährigen Delmenhorsterin, welche ebenfalls in Richtung Stedinger Straße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Pkw der 48-jährigen gegen einen dort stehenden Baum gedrückt wurde. Die 48-jährige wurde bei dem Unfall scheinbar leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000,- EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die Dwostraße zeitweise gesperrt werden.

