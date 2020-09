Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, beschädigte am Donnerstag, 17. September 2020, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 13:50 Uhr, einen weißen Renault beim Ein- oder Ausparken, der auf einem Parkplatz des Krankenhauses in der Wildeshauser Straße abgestellt war.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen,

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

