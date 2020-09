Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 18.09.2020, 19:03 Uhr, befuhr eine 44-jährige Nordenhamerin mit ihrem Ford Focus in Nordenham-Blexen die Lange Straße aus Richtung Einswarden kommend. An der Kreuzung B 212 / Lange Straße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Nordenhamer mit einem Seat Leon, der die B 212 aus Richtung Fähranleger in Richtung Rahden befuhr. Es kam mittig der Kreuzung zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ob die zurückliegende Sperrung der B 212 aus Richtung Fähre zur Unachtsamkeit der 44-jährigen Fahrerin geführt hat, kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Durch die Wucht des Aufpralles drehte sich der Pkw der 44-Jährigen um die eigene Achse und der Pkw des 19-Jährigen stieß zusätzlich gegen einen Ampelmast. Zum Zeitpunkt des Unfalles war die dort installierte Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Es leuchtete lediglich das gelbe Blinklicht an der untergeordneten Langen Straße. Somit hatten die aufgestellten Vorfahrtzeichen Gültigkeit. Die 44-jährige Ford-Fahrerin und ihr im Fahrzeug befindlicher 9-jähriger Sohn sowie die 19- und 16-jährigen Mitfahrer aus dem Seat wurden leicht verletzt und mussten sich teils in ambulante Behandlung begeben. Es wurde ein Sachschaden von ca. 11500,- Euro verursacht. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Die Lichtzeichenanlage muss aufgrund der Beschädigung im Laufe der kommenden Woche instandgesetzt werden.

