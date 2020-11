Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - Rettungswagen beschädigt - Zeugensuche

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen kam es am Dienstag, den 10.11.2020, auf der Weiermattstraße. Dieser parkte dort gegen 10.20 Uhr aufgrund eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinker entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand. An der durch den Rettungswagen verengten Fahrbahn streifte der Unbekannte mit seinem PKW den Rettungswagen am vorderen rechten Fahrzeugeck. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 EUR. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es soll sich um ein graues Auto gehandelt haben, welches mit zwei jungen Männern besetz gewesen sein soll. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zum Tatfahrzeug geben können.

