Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050321-0157: In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Marienheide (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Linger Straße ist am Donnerstag (4. März) eingebrochen worden. Um in die Wohnung zu gelangen, waren die Täter zwei ebenerdig gelegenen Fenstern einer Erdgeschosswohnung zu Leibe gerückt. Anschließend stiegen sie in die Wohnung ein, machten aber dem ersten Anschein nach bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten keine Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich im Laufe der Tatzeit zwischen 07.00 und 21.00 Uhr im Bereich der Linger Straße aufgehalten haben, richten Sie bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell