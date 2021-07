Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch und Diebstahl - Pärchen gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Gegen 08 Uhr kam es am Donnerstagmorgen im Stadtteil Oesede zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter männlicher Täter verschaffte sich in der Straße "Papiermühle" über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einem Wohnhaus, obwohl die Bewohner sich zur Tatzeit im Gebäude aufhielten. Der Täter entwendete eine Geldbörse. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Unbekannte aus dem Fenster sprang und sich mit einer ebenfalls bislang unbekannten weiblichen Person, die vor dem Wohnhaus wartete, in Richtung des Friedhofes am Schauenroth entfernte. Die Frau und der Mann traten offensichtlich nur kurze Zeit später in der nahegelegenen Lortzingstraße erneut in Erscheinung. Demnach wurde eine Anwohnerin von dem männlichen Täter auf ihrem Grundstück nach dem Weg gefragt. Die Täterin stand dabei in der Nähe des Pkw der arglosen Frau. Nach der Wegauskunft stellte die Anwohnerin fest, dass ihre Handtasche vom Rücksitz ihres Pkw entwendet worden war. Im Südring, unweit der beiden Tatorte, stellte die Polizei Georgsmarienhütte einen Nissan Micra fest, welcher in der Nacht zuvor in der Osnabrücker Sandstraße entwendet worden war (siehe zugehörige PM). Das Fahrzeug weist vorne links einen leichten Unfallschaden auf. Die Polizei geht davon aus, dass das unbekannte Pärchen mit diesem Fahrzeug nach Oesede kam. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Männlicher Täter: - mitteleuropäisches Äußeres - ca. 20 Jahre alt - ca. 170 cm groß - sportliche Figur - gepflegte Erscheinung - dunkle Haare - dunkle Bekleidung Weibliche Täterin: - mitteleuropäisches Äußeres - ca. 20 Jahre alt - ca. 160 cm groß - gepflegte Erscheinung - schmaler Körperbau - dunkle Bekleidung - trug eine helle Umhängetasche bei sich Zeugen, die das Pärchen oder das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05401/879500 an die Polizei in Georgsmarienhütte zu wenden.

