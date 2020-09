Polizei Düsseldorf

POL-D: Erkrath - A3 Richtung Köln - Motorradfahrer rücksichtslos und riskant unterwegs - Motorrad und Führerschein sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 13. September 2020, 15.40 Uhr

Mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtslosen Fahrmanövern fiel gestern Nachmittag bei Erkrath, auf der A3 in Richtung Köln, ein 32-jähriger Motorradfahrer einer Zivilstreife der Autobahnpolizei des Düsseldorfer Polizeipräsidiums auf.

Die Zivilfahnder fuhren auf dem linken Fahrstreifen, als sie von dem Tatverdächtigen auf seinem Motorrad rechts überholt wurden. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit zwischen den Fahrzeugen auf dem linken und mittleren Fahrstreifen durch und gefährdete dabei immer wieder andere Verkehrsteilnehmer. Auf die deutlichen Anhaltesignale und das eingeschaltete Blaulicht des zivilen Streifenwagens reagierte der 32-Jährige zunächst nicht. Währenddessen beobachteten die Beamten, wie das Motorrad vor ihnen weiterhin immer wieder slalomartig die Fahrstreifen wechselte. Wiederholt mussten andere Verkehrsteilnehmer hierdurch abbremsen. Zeitweilig fuhr der Mann freihändig. Letztlich konnte der Tatverdächtige aus Tönisvorst in einer Baustelle überholt und im Baustellenbereich kontrolliert werden. Auf seinem Helm war eine Kamera installiert. Er selbst gab als Grund für seine gefährliche Fahrweise den Weg zu einer Geburtstagsfeier an. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen in der Autobahnpolizeiwache Hilden wurden der Führerschein, das Motorrad und die Speicherkarte der Kamera sichergestellt. Bei der Kontrolle des Motorrades stellte sich zudem heraus, dass dessen Betriebserlaubnis durch unerlaubte technische Veränderungen erloschen war.

Der 32-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens und der Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

