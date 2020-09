Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub am Rande der Altstadt - 16-Jähriger "prügelt" Opfer die Treppe herunter - Festnahme - Haftrichter

Ein 16-Jähriger aus Ratingen soll heute wegen Raubes dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, am Sonntagmorgen (7.45 Uhr) einen 41-jährigen Passanten die Treppe zum U-Bahn-Abgang heruntergetreten und anschließend beraubt zu haben. Das Opfer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weiterhin wird geprüft, ob er für einen Diebstahl und eine räuberische Erpressung am selben Morgen gegen 5 Uhr verantwortlich sein könnte. Dazu dauern die Ermittlungen an.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Tatverdächtige im Bereich der Heinrich-Heine-Allee unterwegs, als er den Geschädigten die Treppe zur Flinger Passage bis zur Hälfte hinunter trat. Anschließend schlug und trat er auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Aus der Brieftasche des Geschädigten nahm der Beschuldigte dessen Ausweis und flüchtete zu Fuß. Zeugen und Securitykräfte kamen hinzu. Die Polizei löste eine Fahndung aus. Der minderjährige Beschuldigte wurde im Nahbereich (Breitestraße) angetroffen. Bei ihm wurde der Ausweis des Opfers und Marihuana gefunden. Nach seiner Festnahme wurde ihm in der Polizeiwache Stadtmitte eine Blutprobe entnommen. Er wird derzeit im Polizeipräsidium vernommen und soll anschließend dem Haftrichter vorgeführt werden.

