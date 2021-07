Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Kompaktvan auf Parkplatz angefahren und beschädigt

Georgsmarienhütte (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße "Am Rathaus" ereignete sich am Mittwochmorgen eine Unfallflucht. Ein Unbekannter touchierte vermutlich beim Rangieren zwischen 09 und 11 Uhr einen weißen BMW 216i Gran Tourer und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. An dem Kompaktvan entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

