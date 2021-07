Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Einbruch in Büroräume

Bad Essen (ots)

Die Büroräume einer Klinik am Empterweg gerieten zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 07.50 Uhr, ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, brachen Schränke und Kästen auf, durchwühlten das Mobiliar und stahlen nach ersten Informationen Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

