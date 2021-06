Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert in Rettungswagen und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 45-Jähriger wurde am Donnertag (24.06.2021) gegen 0.30 Uhr in der Dreieckstraße durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden, nachdem er sich leicht an der Hand verletzt hatte. Er randalierte in einem Rettungswagen und schrie auch bei Eintreffen der Polizei laut herum. Zudem schlug er mit den Armen unkontrolliert um sich und trat mit den Beinen, jedoch nicht zielgerichtet auf umstehende Personen. Er wurde zur Verhinderung von Straftaten, zur Ausnüchterung sowie emotionalen Beruhigung dem Polizeigewahrsam Hagen zugeführt. (arn)

