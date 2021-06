Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf der Volmarsteiner Straße kam es am Mittwoch (23.06.2021) gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Mann aus Unna leicht verletzte. Der 38-Jährige war mit seinem VW in Richtung Wetter gefahren und auf Höhe der Einmündung zur Straße Am Tempel mit einem Ford zusammengestoßen. Der 36-jährige Fahrer hatte nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigt auf der Straße zu wenden und war aus einer Parkbucht gefahren. Der 38-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Volmarsteiner Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell