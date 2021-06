Polizei Hagen

POL-HA: Streitigkeiten um Handyvertrag entwickeln sich zu einer Schlägerei

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.06.2021) entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen Mitarbeitern und Kunden eines Handygeschäftes in der Innenstadt zu einer Schlägerei. Gegen 13.20 Uhr betrat ein 21-jähriger Hagener, zusammen mit seinem 23-jährigen Bekannten, das Geschäft am Friedrich-Ebert-Platz. Er wollte ein Handy abholen, das zu einem abgeschlossenen Vertrag gehörte. Die 31- und 32-jährigen Mitarbeiter der Filiale teilten dem Mann mit, dass ihm das Gerät aus diversen Gründen nicht ausgehändigt werden kann und der Vertrag storniert wurde. Daraufhin entstand ein zunächst verbaler Streit, der später vor der Tür zu einer handfesten Auseinandersetzung wurde. Dabei drohte der 21-jährige Kunde den Verkäufern unter anderem damit, nach Feierabend auf sie zu warten. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen die Beteiligten wegen der wechselseitigen Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

