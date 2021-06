Polizei Hagen

POL-HA: Einbrüche in gleich zwei Hagener Schulen

Hagen-Mittelstadt und -Eilpe (ots)

Am Dienstagmorgen (22.06.2021) bemerkte ein Lehrer der Liselotte-Funcke-Schule in der Eickertstraße, dass ein Kellerfenster geöffnet war. Schnell stand fest, dass jemand das Fenster aufgehebelt und anschließend den dahinter befindlichen Raum durchsucht hatte. Nach bisherigen Ermittlungen drangen die Täter nicht weiter in die Schule vor. Ob sie etwas stehlen konnten und ob sie gestört wurden, ist noch unklar. Die Einbruchszeit wird zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:40 Uhr, eingeordnet. Auch in Eilpe drangen Unbekannte in die Astrid-Lindgren-Schule in der Delsterner Straße ein. Vermutlich kletterten sie zwischen Montag, 16:45 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, auf ein Gerüst an dem Gebäude. So gelang es ihnen, ein Fenster einzuschlagen. Ob sie etwas in der Schule entwendeten konnten, ist noch unklar. Vermutlich entkamen die Einbrecher durch eine der Fluchttüren. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ermittelt jetzt die Kripo. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

