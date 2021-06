Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Möllerstraße wurde ein 49-Jähriger am Dienstagabend (22.06.2021) durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen 20.30 Uhr hatte er mit einer Holzlatte in der Hand randaliert. Er war zuvor mit einem 52-Jährigen in Streit geraten und bedrohte diesen mit dem Tod. Es war bereits in den Tagen zuvor immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Männern gekommen. Am Dienstagabend ließ der 49-Jährige bei Eintreffen der Polizei die Holzlatte fallen, er war jedoch weiterhin sehr aufgebracht und folgte den Anordnungen nur widerwillig. Er schrie wiederholt herum und ließ sich nicht beruhigen. Er musste von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Ihm wurde durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen. Er erhielt zudem eine Strafanzeige wegen Bedrohung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell