Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elfjährige leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Wie die Elfjährige berichtete, war sie gegen 13.10 Uhr mit ihrem Rad auf der Straße Zum Venn aus Richtung Winterswijker Straße kommend unterwegs. In einer Rechtskurve vor der Kreuzung mit der Barloer Ringstraße habe ein entgegenkommendes Auto sie touchiert. Das Mädchen stürzte auf die Straße. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell