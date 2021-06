Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - "Geister"-Radfahrer übersehen

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 32-jähiger Radfahrer am Donnerstag in Gescher zugezogen. Der Gescheraner war gegen 18.50 Uhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs, als ein 52-Jähriger seinen Weg kreuzte. Der ebenfalls aus Gescher kommende Autofahrer wollte von einem Tankstellengelände nach rechts abbiegen. Da der Radfahrer nicht sicher war, ob der Autofahrer ihn gesehen hatte, hielt er an. Das Vorderrad befand sich aber schon vor dem Pkw. Als der Autofahrer anfuhr, misslang der Versuch des Radfahrers, sich rückwärts aus der Gefahrenzone zu entfernen. Es kam zur Berührung, in Folge derer der Zweiradfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 800 Euro.

