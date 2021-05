Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbekannte randalieren in Jever und beschädigten Pkw - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021, um 01:07 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie zwei Personen den Heckscheibenwischer eines auf dem Parkplatz vor der Tourist-Information in Jever geparkten Pkw abbrachen und anschließend unerkannt flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

