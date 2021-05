Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit 1,57 und 2,11 Promille mit dem Pkw unterwegs - Polizei leitet Strafverfahren ein

Wilhelmshaven/Sande (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend, gegen 19:25 Uhr, eine 64-jährige Pkw-Fahrerin in der Bahnhofstraße in Sande. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass sie Schlangenlinien mit ihrem Pkw gefahren sei. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der 64-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,54 Promille fest. Ähnliches ereignete sich wenig später, gegen 21:00 Uhr, in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven. Auch hier meldeten aufmerksame Zeugen einen offensichtlich alkoholisierten Pkw-Fahrer. Die anschließende Überprüfung durch die Polizei ergab bei dem 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven eine Atemalkoholkonzentration von 2,11 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen. Außerdem beschlagnahmten die Polizeibeamten jeweils den Führerschein und leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

