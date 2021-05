Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrt unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven - Polizei leitet Verfahren gegen 25-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 11.05.2021, kontrollierten Polizeibeamte am frühen Abend in der Graudenzer Straße einen 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven. Neben weiteren Verdachtsmomenten ergab schließlich ein durchgeführter Drogentest den Konsum von Amphetaminen, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befanden sich außer dem 25-Jährigen auch dessen Lebensgefährtin sowie drei Kleinkinder im Fahrzeug. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 25-Jährigen ein.

