Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer fährt Kind über den Fuß

FreiburgFreiburg (ots)

Einem 7-jährigen Jungen ist ein Autofahrer am Mittwoch, 18.11.2020, auf dem Aarberg in WT-Waldshut über den Fuß gefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Junge gegen 13:15 Uhr an einer Bushaltestelle unachtsam auf die Fahrbahn getreten. Ein herannahender 64 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Kind über den Fuß. Der Rettungsdienst brachte den Jungen ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

