POL-UL: (UL) Ulm - Radler bauen Unfälle

Zwei Radler sollen am Dienstag in Ulm zwei Unfälle mit drei Verletzten verursacht haben.

Einer der Unfälle ereignete sich kurz vor 14 Uhr in der Gutenbergstraße. Ein 16-Jähriger fuhr in die Kreuzung mit der Gutenbergstraße. Er hatte aber nicht aufgepasst und übersah ein Auto, das von rechts kam, so die Erkenntnisse der Polizei. Der Radler stieß mit dem VW zusammen. Dabei erlitt er selbst leichte Verletzungen. An Auto und Rad entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Gegen 15.30 Uhr radelte eine 13-Jährige auf dem Radweg der Ulmer Straße von Wiblingen in Richtung Ulm. Sie fuhr freihändig und ließ sich von ihrem Telefon ablenken. Wie gefährlich dieses Verhalten ist, zeigte sich an der Illerbrücke. Sie kam zu weit nach links und stieß mit einer 20-Jährigen zusammen. Die kam mit ihrem Fahrrad entgegen. Beide Radlerinnen erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

620 Verkehrsunfälle mit Radfahrern ereigneten sich 2019 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Fast zwei Drittel davon (60 Prozent) haben die Radler selbst verursacht. Bei diesen 371 Unfällen wurde in gut 80 Prozent (304 Unfälle) jemand verletzt. Die Polizei rät Radlern zu erhöhter Aufmerksamkeit. Sie selbst sind, wie Motorradfahrer, nicht weiter geschützt, sie haben keine Knautschzone. Ablenkung sei deshalb sehr gefährlich, zusätzlicher Schutz unabdingbar. Ein Radhelm, geeignete Handschuhe und Protektoren schaffen etwas Sicherheit, trotzdem müsse stete Aufmerksamkeit herrschen. Damit alle sicher ankommen.

