Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Seniorin übersieht Auto

Leicht verletzt überstand eine Frau am Dienstag einen Unfall bei Ulm.

Ulm (ots)

Die Polizei ermittelt wegen des Unfalls gegen eine 72-Jährige. Sie soll, so die Mitteilung der Polizei, kurz nach 9 Uhr von der B311 in den Kuhbergring gefahren sein. Dabei habe sie offenbar einen Mercedes übersehen. Dessen Fahrerin bremste noch, konnte den Unfall aber nicht mehr vermeiden. Ihr Mercedes stieß mit dem VW der Seniorin zusammen. Die Mercedesfahrerin erlitt leichte Verletzungen und ging später ins Krankenhaus. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 7.500 Euro.

Missachten der Vorfahrt ist eine der Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Diese Ursache sei oft auf Eile zurückzuführen, so die Polizei. Dabei sei Eile im Straßenverkehr vollkommen fehl am Platz. "Der Zeitgewinn liegt meist nur bei wenigen Minuten. Dafür Leben und Gesundheit anderer aufs Spiel zu setzen ist nicht zu verantworten", so die Polizei weiter. Sie mahnt, lieber einmal mehr zu warten, als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

