Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Polizei bittet zur Klärung um Hinweise

Varel (ots)

Am frühen Dienstagabend, 11.02.2020, kam es in der Zeit zwischen 17:50 und 18:00 Uhr in der Obernstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Opel Vectra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. nähere Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

