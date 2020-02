Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Widerstand gegen Polizeibeamte - 48-Jähriger versucht Polizeibeamte mit einem Messer anzugreifen, es folgen eine Gewahrsamnahme und die anschließende Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung

Varel (ots)

Am Montag, den 10.02.2020, ereignete sich gegen 16:04 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bockhorner Straße ein Widerstand gegen Beamte des Polizeikommissariats Varel.

Der 48-Jährige Tatverdächtige meldete sich zuvor bei der Polizei und teilte eine Bedrohung zu seinem Nachteil mit. Daraufhin fuhren die Beamten zum Einsatzort und kontaktierten den 48-Jährigen. Dieser öffnete seine Wohnungstür, zog untermittelt ein Messer hervor und ging auf die Beamten zu, die den Mann überwältigen konnten und dabei unverletzt blieben.

Der alkoholisierte 48-Jährige wehrte sich massiv und erlitt leichte Verletzungen. Durch eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung konnte der 48-Jährige fixiert und der Dienststelle zugeführt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille, so dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Blutprobenentnahme erfolgte.

Unter Hinzuziehung eines Arztes, einem Mitarbeiter des Landkreises Friesland sowie auf Antrag des Amtsgerichtes Oldenburg folgte die Veranlassung, den 48-Jährigen einer psychiatrischen Einrichtung zuzuführen.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ein und beschlagnahmten das Messer, die Ermittlungen dauern an.

