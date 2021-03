Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden an einem Toyota Yaris hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag im Wolfsangel verursacht. Die Besitzerin des Toyotas stellte ihren Wagen am Samstag, 13. März gegen 18:45 Uhr an der Straße in Höhe der Hausnummer 14 ab. Als sie am Dienstag, gegen 8:45 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist zu dem oben genannten Zeitpunkt etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

