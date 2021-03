Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsbehinderung durch Unfall

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An der Kreuzung Mackenbacher Straße / Hauptstraße in Weilerbach ist es am Dienstagnachmittag zum Unfall gekommen, weil eine 38-Jährige nicht auf das Ampelsignal achtete. Die Fahrerin fuhr aus Hirschhorn kommend Richtung Mackenbach, als die Ampel Rot zeigte. Ohne darauf zu achten, überquerte sie den Kreuzungsbereich. Ihr Wagen krachte mit einem von rechts kommenden Fahrzeug zusammen. Eine 31-Jährige wollte bei Grün geradeaus auf der Hauptstraße weiterfahren als die 38-Jährige über die Kreuzung fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 20.000 Euro schätzt. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Mackenbacher Straße voll gesperrt werden. Auf der Hauptstraße kam es aufgrund des Berufsverkehrs ebenfalls zu Behinderungen in beide Richtungen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell