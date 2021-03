Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichen geklaut

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Während er mit seinem Hund einen Spaziergang machte, ist ein Mann aus Otterberg Opfer von Kennzeichen-Dieben geworden. Wie der 33-Jährige am Dienstag anzeigte, hatte er am Abend zuvor seinen Pkw in der Nähe des Schwimmbads an einem Feldweg geparkt und war mit seinem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen. Als er eine Stunde später wieder zu seinem Auto zurückkam, fehlte das hintere Kennzeichen.

Trotz eigener Suche in der Umgebung und auf der zurückgelegten Fahrtstrecke blieb das Schild verschwunden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich zwischen 17.45 und 18.50 Uhr jemand an dem abgestellten Renault Megane zu schaffen machte und das Kennzeichen abschraubte. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

