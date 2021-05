Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Diebstahl aus Praxen in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter durch Einwerfen von Fensterscheiben in eine Arzt- und eine Physiotherapiepraxis in der Steinhauser Straße. Die Täter entwendeten aus beiden Praxen jeweils eine Geldkassette und eine Spardose inkl. eines insgesamt dreistelligen Bargeldbetrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04453 978620 mit der Polizei Bockhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell