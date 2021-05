Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der A29 - 24-jährige Pkw-Fahrerin fällt in Sekundenschlaf

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.05.2021, um 16:35 Uhr, fiel eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Wilhelmshaven auf der A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven unmittelbar nach der Anschlusstelle Fedderwarden in einen Sekundenschlaf. Als sie wieder aufschrak, konnte sie durch ein reflexartiges Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw verhindern, prallte jedoch infolgedessen frontal gegen die Schutzplanke. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden; die Fahrerin wurde leicht verletzt. Da Betriebsstoffe aus dem verunfallten Pkw austraten und sich über die gesamte Fahrbahnbreite verteilten, musste die A29 in Höhe der Unfallstelle zeitweise vollgesperrt werden. Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, die durch ihr besonnenes Verhalten und die vorbildliche Bildung einer Rettungsgasse auch an der unverzüglichen medizinischen Versorgung der verletzten Frau mitwirkten.

