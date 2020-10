POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr: Am Donnerstag, den 15.10.2020, gegen 10.30 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, nachdem ihr ein Mann aufgefallen ist der sich anscheinend unter Alkoholeinfluss stehend in seinen Audi A 4 setzte und losfuhr. Im Rahmen der Ermittlungen und der anschließenden Fahndung konnten die Beamten den Fahrzeugführer ausfindig machen und befragen. Es handelt sich um einen 33jährigen aus Bad Harzburg. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die Beschlagnahme des Führerscheines konnte nicht erfolgen, da das Dokument nicht aufgefunden werden konnte. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf weiteren untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiederholt Anruf eines Trickbetrügers: Ein angeblicher Schwiegersohn meldete sich am Donnerstag, den 15.10.2020, nachmittags bei zwei Senioren in Bad Harzburg am Telefon. Er erzählte, dass er einen Autounfall verursacht habe und dringend Geld benötige. Das gutgläubige Ehepaar nahm dem Mann die Lügengeschichte ab und besorgte umgehend den 5stelligen Bargeldbetrag bei der Hausbank. Doch bevor es zu einer Geldübergabe kommen konnte, meldete sich die richtige Tochter des Paares bei ihren Eltern und widerlegte die Situation. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. In diesem Zusammenhang wird erneut davor gewarnt derartige Verbindlichkeiten am Telefon einzugehen. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei benachrichtigt werden, um Schaden abzuwenden.

