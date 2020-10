Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Trunkenheit im Verkehr

Bei Verkehrskontrollen am Dienstag, d. 13.10.2020, beendeten Funkstreifen des PK Oberharzes Trunkenheitsfahrten infolge Alkohol.

Am Nachmittag wurde ein Pkw in Clausthal-Zellerfeld angehalten und kontrolliert. Bei der Fahrzeugführerin wurde Atemalkohogeruch bemerkt, der Test vor Ort ergab 0,51 Promille. Da der Wert dicht an der Grenze lag, wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weitere Ermittlungen erfolgen nach Eingang des Untersuchungsergebnisses der Blutprobe.

Kurz vor Mitternacht wurde in Altenau ein Pkw-Fahrer überprüft, auch hier hatte der Fahrer Alkohol getrunken und der Vortest ergab 1,35 Promille. Damit lag das Ergebnis im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Eine Blutprobe, Untersagung Weiterfahrt und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. /Krz.

