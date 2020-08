Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Sedelsberg - Brand einer Hecke

Am Montag, 17. August 2020, kam es gegen 00.30 Uhr im Wieselweg zum Brand einer Hecke. Der 44-jährige Bewohner bemerkte das Feuer und unternahm erste Löschversuche. Die Feuerwehr Scharrel rückte aus und löschte den Brand vollständig. Bislang kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Barßel- Verkehrsunfall Zeugenaufruf

Am Montag, den 17. August 2020, gegen 08.30 Uhr kam es im IV. Hüllenweg/ Entenstraße (Schotterweg zum dortigen Deich) zu einem Verkehrsunfall. Ein silberner Daimler geriet hierbei nach links von der Straße ab und kam in einem dortigen Graben zum Stehen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Tel.: 04499-9430) in Verbindung zu setzen.

