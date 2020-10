Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Warnhinweis/reisender Einmietbetrüger

Goslar (ots)

Bereits seit mehreren Monaten bereist ein 55-jähriger die Harzregion, mietet sich in Hotels und Pensionen ein und verlässt nach einem Aufenthalt von einer und mehreren Wochen die Häuser, ohne die entstandenen Kosten beglichen zu haben. Letztmalig ist die Person, die nach der Vorlage einer Lichtbildmappe zweifelsfrei identifiziert werden konnte, Anfang Oktober in der Ortschaft Wildemann aufgetreten und hat eine Rechnung von mehr als 400 Euro hinterlassen. Die männliche Person ist ca. 180 cm groß, hat lichtes Haar und trägt überwiegend Tarnkleidung (Camouflage). Die Person führt einen großen Hund mit sich und ist mit einem Pkw Hyundai Getz (Farbe nicht bekannt)unterwegs. Am Fahrzeug soll derzeit ein Kennzeichen aus Braunschweig (BS) montiert sein. Jaeger, PHK, Polizeistation Wildemann

