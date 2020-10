Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrssicherheitsinitiative fortgesetzt - Lkw-Kontrolle an der B 243

Goslar (ots)

Sieben Einsatzkräfte der Polizei Goslar führten am Dienstag eine weitere Lkw-Kontrolle durch, diesmal in Höhe Parkplatz Ziegenberg an der B 243.

Zwischen 8 und 14 Uhr, wurden insgesamt 9 Lkw oder Sattelzugmaschinen überprüft, wobei erneut eine nicht unerhebliche Zahl an Mängeln beanstandet werden musste.

Der 45-jährige Fahrer einer Klein-Lkw-Kombination, beladen mit fünf Pkw-Kasten-Anhängern, überschritt die erlaubte Gesamtfahrzeuglänge von 18,5 Meter um 2 Meter. Ein Ladungsteil ragte in die Deichsel, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war. Auf der Ladefläche befanden sich zudem Metallteile ohne jede Sicherung. Hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Weitere Feststellungen waren u.a. sechs Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, zweimal Arbeitsschutzgesetz, mangelhafte Bereifung oder das Nichtmitführen erforderlicher Dokumente.

Die Polizei leitete insgesamt 13 Verfahren ein und wird die Verkehrssicherheitskontrollen im Landkreis Goslar fortsetzen.

Weißer Renault beschädigt - Unfallfahrer flüchtig

Einen Schaden von etwa 800,- EUR verursachte ein Fahrzeug, das einen in der Goslarer Altstadt abgestellten weißen Renault vermutlich beim Vorbeifahren streifte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Kollision ereignete sich zwischen Montag, 16.15 Uhr und Dienstag, 9.30 Uhr, an der Ecke Domstraße/Kornstraße und hinterließ an dem geparkten weißen Renault einen Riss im vorderen linken Kotflügel.

Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321 / 339-0

