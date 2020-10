Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht:

Am Donnerstag, den 15.10.2020, gegen 00.25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Rudolf-Huch-Straße, wobei ein 31jähriger Mann aus Staßfurt mit seinem Skoda Superb statt dem kurvigen Verlauf der Fahrbahn zu folgen geradeaus fuhr und gegen einen Straßenbaum prallte. Wie die Beamten bei der Unfallaufnahme feststellten, hatte der Mann deutlichen Atemalkoholgeruch an sich. Der Fahrer räumte auf Befragung ein, sowohl vor als auch nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Daraufhin wurde die Blutprobenentnahme durch die Beamten angeordnet. Der Pkw wurde frontal beschädigt und war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit, sodass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und am Baum hat eine Höhe von insgesamt ca. 8100,- Euro. Der 31jährige blieb unverletzt.

