Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Postfiliale in Sande - Unbekannte Täter entwenden fünfstellige Summe Bargeld

Sande (ots)

Am Montagabend musste eine Mitarbeiterin einer Postfiliale in Sande "Am Markt" feststellen, dass ein fünfstelliger Bargeldbetrag aus dem in der Filiale befindlichen Tresor fehlte. Die Tür des Tresors war zuvor über den Zeitraum von 15:00 bis 18:00 Uhr lediglich angelehnt gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass bislang unbekannte Täter die Gelegenheit nutzten, die Mitarbeiterin der Postfiliale ablenkten und das Bargeld aus dem offenen Tresor entwendeten. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04422 999750 mit der Polizei Sande in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell