Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Terrassenplatten von Baustelle in Wilhelmshaven entwendet - Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei am 07.05.2021 bereits berichtete, entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, den 04.05.2021, bis Donnerstag, den 06.05.2021, mehrere auf einer Palette befindliche Terrassenplatten von einer Baustelle im Werner-Haarnagel-Weg in Neuengroden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Diebesgut nun genauer beschrieben und eingegrenzt werden. Es handelte sich demnach um 26 Pakete, mit jeweils zwei Platten, also insgesamt 52 Terrassenplatten. - Größe: 60 x 60 x 2 cm - Farbe: grau mit leichter Struktur - Typbezeichnung: Newyork 60x60 grigio TP88 XL Style Newport Grigio Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise zum Verbleib der abgebildeten Terrassenplatten geben oder hat sonst auffällige Beobachtungen gemacht? Wem sind möglicherweise solche Platten zum Kauf angeboten worden? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter den Rufnummern 04421 942628 oder 04421 9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell