POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle

Ilshofen: Unfall aufgrund von Glätte

Am Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer die Untere Straße in Ilshofen-Untersteinach. Aufgrund von Schneeglätte verlor er die Kontrolle über seinen A6 und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Dieser wurde gegen die Gartenmauer eines angrenzenden Grundstücks gedrückt, welche dadurch beschädigt wurde. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden - am Audi ca. 8000 Euro, am Opel ca. 3000 Euro.

Schrozberg: Vorfahrtsunfall

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein 40-jähriger Peugeot-Fahrer die Speckheimer Straße in Richtung Blaufelder Straße. An der Einmündung zur Nonnenwaldstraße kollidierte er mit einem 54-jährigen Golf-Fahrer, welcher dort die Vorfahrt missachtete. Es entstand ein Gesantsachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro, verletzt wurde niemand.

