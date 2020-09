Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200908.1 Hohenlockstedt: Drogenfahrt ohne Führerschein

Hohenlockstedt (ots)

Montagabend stellte die Polizei in Hohenlockstedt einen Fahrzeugführer ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss fest.

Gegen 20:30 Uhr kontrollierte eine Streife in der Kieler Straße in Hohenlockstedt einen Fahrzeugführer. Auf Nachfrage gab er an, dass er seinen Führerschein nur vergessen habe. Ein Abgleich im Führerscheinregister ergab, dass noch eine Sperrfrist besteht und der Mann vermutlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem haben die Beamten im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit Atemalkohol beim 45-jährigen aus dem Hohenlockstedter Umland festgestellt. Die Überprüfung des Atemalkohols auf der Wache bestätigte zwar die Wahrnehmung der Beamten, die Höhe des Atemalkoholwerts war allerdings nicht strafbewährt. Da sich der Mann während der polizeilichen Maßnahmen zusehends unruhiger verhielt, befragten ihn die Polizisten zu einem möglichen Konsum von Rauschmitteln. Einen aktuellen Konsum schloss der Fahrzeugführer aus, gleichwohl verlief ein Urintest positiv auf eine verbotene Substanz. Daher ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an.

Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.

Jochen Zimmermann

