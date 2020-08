Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dieb stiehlt Tasche mit Vereinseinnahmen - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

20. August 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 19.07.2020 - Lauenburg

Am 19.08.2020 gegen 21:25 Uhr kam es zu einem Diebstahl in Lauenburg, bei dem ein Täter einen Beutel mit den Einnahmen eines Sportvereins erbeutete.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollte eine 60-jährige Lauenburgerin die Einnahmen eines örtlichen Handballvereins zur Kreissparkasse in Lauenburg bringen. Zwischen der dortigen Bäckerei und der Sparkassen-Filiale näherte sich ein Mann von hinten und entriss der Frau die Stofftasche, in der sich das Geld befand. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung des zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB).

Es handelte sich um einen beigen Jutebeutel. In der Tasche befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Der Dieb wurde wie folgt beschrieben:

- männlich

- 20-30 Jahre

- 175-180cm groß

- schlank - nicht muskulös

- dunkler Teint

- dunkle Jogginghose

- dunkles T-Shirt

Die Polizei in Lauenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Hinweise bitte an: Polizeistation Lauenburg 04153/3071-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

