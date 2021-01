Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen: Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Murrhardt: Radfahrer von Pkw erfasst

Am Freitag gegen 14:00 Uhr wollte die Fahrerin eines Ford Fiesta von der Hörschbachstraße in die Sulzbacher Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 58-jährigen Fahrradfahrers, welcher die Sulzbacher Straße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Die 52-jährige Ford-Fahrerin erfasste den Radfahrer frontal auf dessen rechten Seite. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt 1.300 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Backnang: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitagabend gegen 17:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Opel-Fahrer die Heinrich-Hertz-Straße und wollte an der Einmündung zur Weissacher Straße nach rechts in diese einbiegen. Dabei fuhr er aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Pkw Mercedes auf. Die 26-jährige Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 6000 Euro.

Winterbach: Kollision mit der Mittelleitplanke

Am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin die B29 in Richtung Aalen. Kurz vor der Ausfahrt Winterbach kam sie nach links von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell