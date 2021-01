Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierei, Unfälle, Diebstahl aus Opferstock

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Farbschmiererei

Zwischen Dienstag und Freitag schmierten Unbekannte mit schwarzer Farbe Buchstaben auf die Friedhofsmauer des Evangelischen Friedhofs in der Waiblinger Straße. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

Riesbürg-Pflaumloch: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitag den 15.01.21 und Dienstag, den 19.01.21 wurde der Grundstückszaun einer Firma in der Industriestraße beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 26-Jähriger befuhr am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr mit seinem Hyundai die L1070 aus Richtung Hohenberg kommend in Richtung Bopfingen. Am Ende einer scharfen Rechtskurve war er zu schnell unterwegs und geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Schließlich kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Waldstetten-Wißgoldingen: Diebstahl aus Opferstock

Zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag brach ein Dieb den Opferstock in der Katholischen Kirche in der Straße Zur Vorstatt auf. Er entwendete das vorgefundene Bargeld und hinterließ zudem Sachschaden am Opferstock, der auf hundert Euro geschätzt wird. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

