Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Corona- Behörden appellieren an die Vernunft der Bürger - Enkeltrick - Vandalismus - Arbeiter verletzte sich auf Baustelle schwer

Waiblingen: Viele spielende Kinder Am Rötepark - Behörden appellieren an Vernunft der Bürger

Ein Zeuge teilte der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr mit, dass sich an der Freizeitanlage Am Rötepark eine Vielzahl von Kindern und Erwachsenen befinden würden. Beim Eintreffen der Polizisten hielten sich am Stadtteilpark und Freizeitgelände rund 150 Personen auf, ein Großteil hiervon waren Kinder. Auf dem Spielplatz spielten und tobten etwa 40 Kinder, auf dem Bolzplatz spielten etwa 30 Kinder Fußball. Naturgemäß wurden beim Spielen die gebotenen Abstandsregeln seitens der Kinder nicht immer eingehalten. Deshalb wurden die anwesenden Eltern angesprochen, auf die geltenden Corona-Regeln hingewiesen und an deren Vernunft appelliert. Die meisten Familien verließen freiwillig die Örtlichkeit. Rund 30 Personen blieben noch im Bereich des Freizeitgeländes.

Die Stadt Waiblingen wurde über die Feststellungen in Kenntnis gesetzt. Sie verfügte anschließend die Sperrung aller Bolzplätze in der Stadt, die im Verlauf des Freitags umgesetzt wird. Gemeinsam mit der Stadt Waiblingen appelliert die Polizei weiterhin an die Vernunft jedes Einzelnen im Kampf gegen das Virus. Im Bewusstsein, dass die derzeitigen Einschränkungen für alle Bürger sehr belastend sind, wird die Einhaltung der Corona-Regeln durch die Polizei und Ordnungsbehörden mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß überwacht.

Weiterhin gelten die dringenden Gebote:

- Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum - Bleiben Sie soweit möglich zu Hause - Nehmen Sie Warnungen und Hinweise der Behörden ernst - Tragen Sie durch Ihr Verhalten dazu bei, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen

Nur so wird es möglich sein, in absehbarer Zeit wieder zur Normalität zurückzukehren!

Leutenbach: Senior wurde Opfer einer Betrugsmasche

Ein 89-jähriger Mann wurde am Donnerstag Opfer einer weitverbreiteten Betrugsmasche, dem sogenannten Enkeltrick. Er hielt vormittags einen Anruf von einer Frau, die sich als seine Enkelin ausgab. Sie täuschte dem Senior vor, dass sie in einen Unfall verwickelt sei und sie nun zur Schadensabwicklung Geld benötige. Der Senior erkannte die Falle nicht und übergab später 30.000 Euro Bargeld, die von einer ihm unbekannten Frau an seiner Haustür abgeholt wurde. Der Senior wurde in der Folge nochmals von den Betrügern kontaktiert, die nun einen weiteren Unfall vorgaukelten. Bei einer weiteren Übergabe verlor der Mann nochmals ca. 10.000 Euro Bargeld und Gold. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen. Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht kennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert: besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

Kommt Ihnen der Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei

Weissach im Tal: Vandalismus

Auf dem Gelände des Bildungszentrums in der Straße Place de Marly haben Unbekannte im Zeitraum der letzten 10 Tage mehrere Gegenstände demoliert. Es handelte sich um einen beleuchteten Werbepylon sowie um Außenjalousien des Gebäudes. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf über 5000 Euro. Die Polizei in Weissach wurde jetzt darüber informiert, die nun die Ermittlungen aufgenommen haben. In diesem Zusammenhang werden um sachdienliche Hinweise gebeten, die unter Tel. 07191/35260 entgegengenommen werden.

Winnenden: Arbeitsunfall

Auf einer Baustelle in der Straße Am Adelsbach verletzte sich am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Bauarbeiter schwer. Er stand zum Unfallzeitpunt auf einer Klappbühne, verlor dort aus unbekannten Gründen das Gleichgewicht und stürzte ca. 4 Meter tief in eine Baugrube. Hierbei zog er sich Verletzungen an den Beinen zu. Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

