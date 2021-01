Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen: Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Crailsheim: Lkw im Graben

Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr befuhr ein Sattelzug-Fahrer die L2218 von Crailsheim in Richtung Fichtenau. An der Steigung nach Westgartshausen kam er aufgrund der Schneeglätte nicht mehr weiter und rutschte in den Straßengraben. Dabei wurde das Bankett und zwei Leitpfosten beschädigt. Die Bergung dauerte bis ca. 05:15 Uhr an. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell