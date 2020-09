Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bombendrohung beim Amtsgericht Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Das Amtsgericht Ludwigsburg war am Mittwoch gegen 12.50 Uhr das Ziel einer anonymen Bombendrohung. Aufgrund der ersten Ermittlungen ging die Polizei nicht von einer konkreten Gefahrenlage aus. Die Personen im Gebäude verließen dieses dennoch in enger Abstimmung zwischen Amtsgericht und Polizei , damit das Objekt mit einem Sprengstoffhund abgesucht werden konnte. Letztlich wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden, so dass das Amtsgericht gegen 14:30 Uhr den Betrieb wieder aufnehmen konnte.

